Оппозиция в Грузии заявила о продолжении протестов вплоть до выборов 26 октября

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Организаторы акций протеста против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", в их числе лидеры оппозиционных партий, заявили о продолжении акций протеста.

Протесты граждан продолжатся вплоть до дня проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года, отметили они.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что Запад введет санкции против тех, кто принял данный закон.

"Весь запад будет с нашим народом. Под санкциями будут те, кто принял этот закон, но Грузия не будет под санкциями", - сказала Зурабишвили во вторник, обращаясь во время телевключения из своей резиденции к участникам проходящей у здания парламента акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Она считает, что 26 октября, когда состоятся парламентские выборы, грузинский народ сделает выбор в пользу европейского будущего страны. "Я рядом с вами", - заявила Зурабишвили участникам акции.

Парламент Грузии во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала закон "О прозрачности иностранного влияния" в апреле и сразу же после этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать данный закон. Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон.