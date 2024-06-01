Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

ВКС РФ нанесли удары по горным лагерям боевиков в Сирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по двум местам базирования боевиков в горах в сирийских провинциях Хомс и Дейр-Эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов в субботу.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сообщил он.

Кроме того, замруководителя ЦПВС заявил о нарушениях в небе Сирии со стороны авиации коалиции, возглавляемой США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15 и тремя штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - добавил он.

ВКС РФ Юрий Попов Хомс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 июня

Запуск нового пилотируемого корабля Starliner к МКС отменен за несколько минут до старта

Запуск нового пилотируемого корабля Starliner к МКС отменен за несколько минут до старта

Моди заявил о победе "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах в Индии

США проведут на следующей неделе два испытательных пуска МБР "Минитмен-3"

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Путин и Пашинян в разговоре затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить поврежденную железную дорогу

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });