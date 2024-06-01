ВКС РФ нанесли удары по горным лагерям боевиков в Сирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по двум местам базирования боевиков в горах в сирийских провинциях Хомс и Дейр-Эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов в субботу.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сообщил он.

Кроме того, замруководителя ЦПВС заявил о нарушениях в небе Сирии со стороны авиации коалиции, возглавляемой США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15 и тремя штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - добавил он.