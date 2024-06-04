Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в труднодоступных горных районах в провинциях Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - заявил Попов на брифинге во вторник.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

"В результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Попов.

По его данным, за сутки зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 возглавляемой США коалиции.

Кроме того, сообщил Попов, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16, парой истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.