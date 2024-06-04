Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в труднодоступных горных районах в провинциях Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - заявил Попов на брифинге во вторник.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

"В результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Попов.

По его данным, за сутки зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 возглавляемой США коалиции.

Кроме того, сообщил Попов, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16, парой истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.

ВКС России Идлиб Хомс Юрий Попов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });