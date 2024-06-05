В Литве сообщили о начале крупных военных учений стран НАТО на Балтике

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На Балтийском море 5 июня начинаются масштабные натовские учения BALTOPS 24, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Литовская сторона в рамках подготовки к учениям в Клайпедском порту ожидает более 30 военных кораблей союзников по НАТО, более 4 тысяч военных моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов военно-морских сил.

5-6 июня представители прибывших в Клайпеду судов примут участие в конференции по координации действий на море. В Литве она проводится во второй раз.

В ходе учений будут осуществлены высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Одна из целей стратегических учений - "продемонстрировать единство НАТО, решимость дать любой отпор агрессорам", сообщил ранее журналистам командующий Военно-морскими силами Литвы Гедрюс Пременецкас.

Впервые в качестве члена НАТО в учениях участвует Швеция. Эта страна является членом BALTOPS с 1990 года.

Учения организуются командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США. Командование и управление учениями будет обеспечивать штаб Ударных сил и поддержки НАТО.