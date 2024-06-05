Нетаньяху заявил о готовности к масштабным военным операциям на границе с Ливаном

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном, пишет The Times of Israel.

"Мы готовы к очень мощным действиям на севере", - предупредил он в ходе поездки в район израильско-ливанской границы.

Это заявление он сделал на фоне участившихся в последние дни обстрелов израильской территории из Ливана бойцами группировки "Хезболла". 4 июня сообщалось, что после очередных обстрелов на севере Израиля начались пожары, в частности, в городе Кирьят-Шмона загорелись дома.

"Если кто-то думает, что мы будем сидеть сложа руки в то время, как нам наносится ущерб, - совершают серьезную ошибку", - добавил Нетаньяху.