В Пекине заявили, что сами решают, в каких конференциях по Украине принимать участие

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайские власти имеют право самостоятельно решать, принимать ли участие в той или иной конференции по украинскому урегулированию, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"У Китая есть полное право решать, с учетом его приоритетов, в каких конференциях принимать участие", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Так министр прокомментировал ситуацию вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии.

При этом Ван И заверил, что Китай ценит усилия швейцарских властей по организации такой конференции и напомнил, что "Китай поддерживает все инициативы и усилия, призванные улучшить ситуацию".

По мнению главы МИД КНР, мировому сообществу требуется "более объективный, сбалансированный и конструктивный взгляд" на украинский кризис.

В конце мая в МИД Китая сообщили, что считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина.

"Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям Китая и ожиданиям международного сообщества, что затрудняет участие Китая в ней", - приводили СМИ слова представителя МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, Пекин настаивает на участии в этой конференции, в частности, России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов".

"В противном случае конференции будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира", - сказала Мао Нин.