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SpaceX планирует 6 июня провести новый тестовый пуск ракеты Starship

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очередной, четвертый тестовый запуск разрабатываемой в США тяжелой ракеты Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, будет предпринят 6 июня, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После одного витка вокруг Земли непилотируемый корабль должен будет приводниться в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая НАСА для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

К настоящему моменту ракета была запущена трижды, но только один полет - в марте этого года - увенчался успехом.

США SpaceX Starship Марс Луна
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