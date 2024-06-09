Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ВКС РФ нанесли удары по 13 базам боевиков в труднодоступных горных массивах Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по 13 выявленным местам базирования боевиков в горных массивах провинции Хомс и Дейр-Эз-Зор, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по 13 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сообщил генерал-майор.

В воздушном пространстве Сирии и в восточной части акватории Средиземного моря продолжается проведение совместных российско-сирийских учений, целью которых является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз, также сообщил Попов.

ВКС РФ Юрий Попов Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

Моди третий раз подряд принес присягу на посту премьера Индии

Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу и двум коммерческим судам

МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты

МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты

Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля

Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников

Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

США предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения о перемирии в Газе

США предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения о перемирии в Газе

Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ

Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ

Макрон и Байден пообещали продолжать поддержку Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });