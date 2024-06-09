ВКС РФ нанесли удары по 13 базам боевиков в труднодоступных горных массивах Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по 13 выявленным местам базирования боевиков в горных массивах провинции Хомс и Дейр-Эз-Зор, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по 13 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сообщил генерал-майор.

В воздушном пространстве Сирии и в восточной части акватории Средиземного моря продолжается проведение совместных российско-сирийских учений, целью которых является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз, также сообщил Попов.