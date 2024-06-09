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США предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения о перемирии в Газе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США через Катар и Египет, выступающих посредниками в деле урегулирования конфликта в секторе Газа, довели до лидеров движения ХАМАС, что их ждут серьезные последствия в случае отказа от предложения о прекращения огня, сообщила газета The Washington Post.

"Катар и Египет в последние дни сообщили лидерам ХАМАС, что им грозит возможный арест, замораживание их активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с Израилем, сообщили официальные лица, знакомые с ходом переговоров", - пишет издание.

По мнению The Washington Post, эти угрозы прозвучали по указанию администрации президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС "заключить сделку, необходимую президенту в условиях политического водоворота из-за войны".

Американский госдепартамент накануне приветствовал освобождение Израилем четырех заложников, которых ХАМАС удерживал в секторе Газа. Там отметили, что озвученное Байденом предложение о прекращении огня "может привести к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи, восстановлению Газы и окончательному прекращению войны".

"Единственное, что стоит на пути к прекращению огня, - это ХАМАС. Им пора согласиться на сделку", - подчеркнул Госдеп.

Как сообщалось, 31 мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

В ХАМАС заявили, что не полностью удовлетворены этим предложением.

"Предложение Байдена не содержало четких гарантий окончательного прекращения войны. В нем нет и гарантий ухода Израиля из сектора Газа", - сообщил журналистам источник в ХАМАС.

При этом он заверил, что движение "открыто к рассмотрению любых идей и предложений".

США ХАМАС сектор Газа Израиль
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