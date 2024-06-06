В ЕС начинаются выборы в Европейский парламент

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе в четверг стартуют выборы в Европарламент (ЕП), которые продлятся до 9 июня включительно.

Нидерланды проведут выборы 6 июня. Ирландия - 7 июня. Латвия, Мальта, Словакия - 8 июня. Чехия будет голосовать два дня: 7 и 8 июня, а Италия - 8 и 9 июня. Остальные государства ЕС проводят выборы 9 июня.

Более 370 млн европейских граждан имеют право голосовать в 27 государствах ЕС, чтобы избрать 720 членов Европейского парламента.

Эти выборы проходят в один тур и имеют целью определить национальные контингенты представителей - депутатов Европейского парламента. Голосование проводится по полным спискам выдвинутых политическими партиями или коалициями кандидатов. Списки, не набравшие 5% голосов, в ЕП не проходят.

Первые оценки нового состава Европарламента будут опубликованы 9 июня около 20:15-20:30 по брюссельскому времени (21:15-21:30 мск). Предварительные результаты ожидаются между 23:15 и 23:30 (00:15 и 00:30 мск, 10 июня).

На 16-19 июля запланирована пленарная сессия ЕП в Страсбурге. Избранные евродепутаты соберутся для структурирования политических фракций, выборов руководства Европарламента и распределения других организационных постов.

После этого наступит период выбора руководителями стран ЕС и Европарламентом председателя Европейской комиссии (ЕК) и формирования исполнительной коллегии ЕК - 27 европейских комиссаров.

Для избрания главой ЕК кандидат сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства руководителей 27 стран ЕС. После этого ему предстоит набрать не менее 361 голоса от 720 новых депутатов Европейского парламента.

Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о своем желании пойти на второй председательский мандат. В начале марта правоцентристская Европейская народная партия, имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, утвердила в ходе конгресса ее кандидатуру на второй срок в должности председателя Еврокомиссии.