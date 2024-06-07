Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Премьеры Эстонии и Бельгии, глава МИД Польши претендуют на пост главы дипломатии ЕС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава правительства Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский являются одними из наиболее вероятных претендентов на пост главы европейской дипломатии в новом составе Европейской комиссии, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на собственную информацию.

"Политические тяжеловесы соперничают за то, чтобы стать следующим главой дипломатии ЕС, рассматривая эту должность как стратегическую возможность получить власть", - отмечает издание.

Среди возможных претендентов на должность, которую в настоящее время занимает Жозеп Боррель, также экс-премьер Бельгии Софи Вильмес, глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель и бывший премьер Ирландии Михол Мартин.

Одним из наиболее обсуждаемых возможных претендентов является премьер Эстонии Кая Каллас, которую, по данным источников Politico, поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако в некоторых странах ЕС существуют опасения, что Каллас "сосредоточится исключительно на России и не обратит внимания на остальной мир".

"Нам нужен кто-то, кто также будет обсуждать проблемы Африки или Южной Америки, а не только Россию", - приводит Politico слова дипломата из Южной Европы.

Другим претендентом на должность может стать премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, возглавляющий председательство страны в Совете ЕС. Однако, подчеркивает Politico, Де Кроо "далек от лидирующих позиций", так как его партии прогнозируют проигрыш на выборах в Европарламент.

Еще одним претендентом может оказаться бывший бельгийский премьер Софи Вильмес.

"Ее основное внимание сосредоточено на бельгийской политике, и местные чиновники ожидают, что она использует европейскую площадку как способ вернуться на внутреннюю сцену, возможно, даже на пост премьер-министра", - пишет Politico, добавляя, что близкие отношения, в прошлом связывавшие Вильмес с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, "могут стать слабым местом при попытке получить высокую должность в Брюсселе".

Многие из опасений, которые европейские дипломаты высказывают в отношении бельгийцев, относятся и к главе МИД Люксембурга Ксавье Беттелю, подчеркивает Politico.

Кроме того, европейские дипломаты и официальные лица опасаются, что Беттель "может оказаться не самым "дипломатичным" кандидатом на эту должность, поскольку он склонен действовать не по сценарию".

Среди претендентов на должность главы дипломатии ЕС может оказаться и глава МИД Польши Радослав Сикорский, являющийся также и "фаворитом на пост первого в истории ЕС еврокомиссара по обороне".

Однако он входит в Европейскую народную партию, поэтому "вряд ли получит этот пост, если Урсула фон дер Ляйен или другой политик ЕНП возглавит ЕК".

Кроме того, претендентом может стать экс-премьер Ирландии Михол Мартин. Но, полагает Politico, нейтралитет Ирландии и отсутствие военной поддержки Украины может "сработать против него".

Как отмечает издание, если должность главы дипломатии ЕС перейдет к одному из бывших глав правительств указанных стран, это будет первый случай с момента учреждения поста в 2009 году, когда его займет экс-глава правительства какого-либо государства.

Также, традиционно пост занимали представители "крупных стран", таких как Великобритания, Италия и Испания.

"Тот факт, что на этот раз речь может идти о представителе более маленького государства, рассматривается многими дипломатами как позитивное событие, поскольку у более крупных стран обычно и более масштабные планы", - подчеркивает издание.

На этой неделе в странах ЕС проходят выборы в Европарламент. После объявления их результатов начнется формирование следующего состава Еврокомиссии. На практике кандидатуру на пост главы Еврокомиссии согласовывают лидеры стран ЕС. Затем она должна пройти утверждение в Европарламенте.

В последние месяцы европейские СМИ периодически сообщают о разногласиях в политических кругах по поводу того, следует ли оставлять фон дер Ляйен на второй срок. В частности, по некоторым данным, споры по этому вопросу ведутся в Европейской народной партии. Кроме того, журналисты сообщают о сложных отношениях главы ЕК с рядом коллег, в том числе, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, ожидается, что нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на посту не останется.

Великобритания Жозеп Боррель Испания Италия Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Херсонский губернатор сообщил о гибели 19 человек после обстрела магазина

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

Постпреды стран ЕС согласились на начало переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии

ПМЭФ-2024

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

МЭА спрогнозировало рост глобальных расходов на "чистую" энергетику в 2024 году до $2 трлн

МЭА спрогнозировало рост глобальных расходов на "чистую" энергетику в 2024 году до $2 трлн

Байден объявил о выделении Украине транша военной помощи на $225 млн

Байден объявил о выделении Украине транша военной помощи на $225 млн

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });