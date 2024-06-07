Премьеры Эстонии и Бельгии, глава МИД Польши претендуют на пост главы дипломатии ЕС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава правительства Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский являются одними из наиболее вероятных претендентов на пост главы европейской дипломатии в новом составе Европейской комиссии, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на собственную информацию.

"Политические тяжеловесы соперничают за то, чтобы стать следующим главой дипломатии ЕС, рассматривая эту должность как стратегическую возможность получить власть", - отмечает издание.

Среди возможных претендентов на должность, которую в настоящее время занимает Жозеп Боррель, также экс-премьер Бельгии Софи Вильмес, глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель и бывший премьер Ирландии Михол Мартин.

Одним из наиболее обсуждаемых возможных претендентов является премьер Эстонии Кая Каллас, которую, по данным источников Politico, поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако в некоторых странах ЕС существуют опасения, что Каллас "сосредоточится исключительно на России и не обратит внимания на остальной мир".

"Нам нужен кто-то, кто также будет обсуждать проблемы Африки или Южной Америки, а не только Россию", - приводит Politico слова дипломата из Южной Европы.

Другим претендентом на должность может стать премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, возглавляющий председательство страны в Совете ЕС. Однако, подчеркивает Politico, Де Кроо "далек от лидирующих позиций", так как его партии прогнозируют проигрыш на выборах в Европарламент.

Еще одним претендентом может оказаться бывший бельгийский премьер Софи Вильмес.

"Ее основное внимание сосредоточено на бельгийской политике, и местные чиновники ожидают, что она использует европейскую площадку как способ вернуться на внутреннюю сцену, возможно, даже на пост премьер-министра", - пишет Politico, добавляя, что близкие отношения, в прошлом связывавшие Вильмес с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, "могут стать слабым местом при попытке получить высокую должность в Брюсселе".

Многие из опасений, которые европейские дипломаты высказывают в отношении бельгийцев, относятся и к главе МИД Люксембурга Ксавье Беттелю, подчеркивает Politico.

Кроме того, европейские дипломаты и официальные лица опасаются, что Беттель "может оказаться не самым "дипломатичным" кандидатом на эту должность, поскольку он склонен действовать не по сценарию".

Среди претендентов на должность главы дипломатии ЕС может оказаться и глава МИД Польши Радослав Сикорский, являющийся также и "фаворитом на пост первого в истории ЕС еврокомиссара по обороне".

Однако он входит в Европейскую народную партию, поэтому "вряд ли получит этот пост, если Урсула фон дер Ляйен или другой политик ЕНП возглавит ЕК".

Кроме того, претендентом может стать экс-премьер Ирландии Михол Мартин. Но, полагает Politico, нейтралитет Ирландии и отсутствие военной поддержки Украины может "сработать против него".

Как отмечает издание, если должность главы дипломатии ЕС перейдет к одному из бывших глав правительств указанных стран, это будет первый случай с момента учреждения поста в 2009 году, когда его займет экс-глава правительства какого-либо государства.

Также, традиционно пост занимали представители "крупных стран", таких как Великобритания, Италия и Испания.

"Тот факт, что на этот раз речь может идти о представителе более маленького государства, рассматривается многими дипломатами как позитивное событие, поскольку у более крупных стран обычно и более масштабные планы", - подчеркивает издание.

На этой неделе в странах ЕС проходят выборы в Европарламент. После объявления их результатов начнется формирование следующего состава Еврокомиссии. На практике кандидатуру на пост главы Еврокомиссии согласовывают лидеры стран ЕС. Затем она должна пройти утверждение в Европарламенте.

В последние месяцы европейские СМИ периодически сообщают о разногласиях в политических кругах по поводу того, следует ли оставлять фон дер Ляйен на второй срок. В частности, по некоторым данным, споры по этому вопросу ведутся в Европейской народной партии. Кроме того, журналисты сообщают о сложных отношениях главы ЕК с рядом коллег, в том числе, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, ожидается, что нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на посту не останется.