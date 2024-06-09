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Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге в субботу.

Он также сообщил, что авиация возглавляемой США коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов.

По его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и четырьмя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции"".

Сирия ВКС России ЦПВС
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