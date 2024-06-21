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Три беспилотника коалиции допустили опасное сближение с самолетом ВКС РФ в небе над Сирией

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"21 июня с 12:33 до 12:46 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сказал Попов на брифинге в пятницу.

По его словам, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Попов сообщил также, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

По данным Попова, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Фатира по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий.

ВКС РФ Идлиб США Юрий Попов Сирия
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