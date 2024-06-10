Парламент Армении 17 июня обсудит вопрос об отставке правительства

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Парламент Армении 17 июня проведет внеочередное заседание, на котором обсудит вопрос об отставке правительства республики, сообщила пресс-служба парламента.

Спикер Национального Собрания Ален Симонян подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания.

"На заседании будет обсуждаться проект заявления "Об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства"", - говорится в распоряжении.

Созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки правительства предложили оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею".

В ночь на 10 июня требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

Ранее лидер протестного движения Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян потребовал от парламента созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки правительства Пашиняна. Он призвал сограждан с 10 июня проводить непрерывные акции гражданского неповиновения, чтобы "усилить давление на правящую партию".

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Еревана предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.