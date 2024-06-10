США обсуждают возможность сделки с ХАМАС для освобождения заложников-американцев

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения сделки с ХАМАС без участия Израиля для освобождения американцев, удерживаемых этим движением в плену в секторе Газа, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на источники.

"Представители администрации Байдена обсуждают перспективу заключения односторонней сделки с ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение пяти американцев, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, если нынешние переговоры о прекращении огня с участием Израиля провалятся", - отмечает телеканал.

"В таких переговорах не будет участвовать Израиль, их будут вести через посредников из Катара", - отметили источники NBC News.

По словам источников, ХАМАС может согласиться на подобную сделку, если Вашингтон решит пойти на нее, поскольку это "еще больше обострит отношения между США и Израилем и окажет дополнительное давление" на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Накануне в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ.

Как отметили источники NBC News, освобождение заложников "только укрепило решимость Нетаньяху продолжать военные операции в секторе Газа".

По данным представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, заложников держали в двух жилых помещениях в 200 м друг от друга в центре лагеря. Спецназовцы выдвинулись одновременно в направлении обеих целей, однако попали под неприятельский огонь, в том числе из гранатометов. Израильские военные нанесли "мощные" ответные удары, задействовали авиацию, отметил Хагари.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 37,1 тыс. человек, раненых - 84,4 тыс. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.