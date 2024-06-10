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Субботнее спасение Израилем заложников может затруднить достижение перемирия

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Израильская операция по освобождению заложников в Нусейрате в секторе Газа, осуществленная в субботу, способна усложнить выработку соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня, сообщает NBC со ссылкой на источник в американской администрации.

"Высокопоставленный сотрудник администрации заявил NBC News, что недавнее спасение четырех заложников, возможно, осложнит усилия госсекретаря Энтони Блинкена посредничать в достижении новой сделки о прекращении огня, которая обеспечила бы освобождение остающихся в Газе заложников", - отмечает телеканал.

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Собеседник NBC пояснил, что эта операция усилила уверенность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости скорее продолжать военные операции, нежели соглашаться на прекращение огня. Вместе с тем гибель палестинцев в ходе данной операции также может убедить лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара занять более жесткую позицию.

Источник добавил, что, хотя освобождение заложников - это хорошие новости, они не меняют общую ситуацию, поскольку в анклаве остается еще значительное число заложников, включая пятерых американцев. Также ранее погибли трое граждан США из числа заложников, и родные требуют вернуть им их останки.

В субботу в Армии обороны Израиля сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ. В свою очередь в Минздраве сектора Газа заявили, что в ходе рейда израильского спецназа погибли 274 палестинца, примерно 700 получили ранения.

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Каир. Также он планирует посетить Израиль, Катар и Иорданию. Это восьмой визит госсекретаря США в ближневосточный регион с тех пор, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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