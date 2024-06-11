СУ-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о крушении в Северной Осетии бомбардировщика Су-34, экипаж погиб.

"В Республике Северная Осетия-Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", - сообщили в ведомстве во вторник.

"Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - уточнили в министерстве.

Там добавили, что предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность.

"На место падения самолета вылетела комиссия ВКС", - сообщили в российском Минобороны.