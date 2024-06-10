Более 19 тыс. ракет запустили в сторону Израиля с начала конфликта в Газе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с начала конфликта в секторе Газа по стране было выпущено более 19 тыс. ракет, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Отмечается, что большинство из них были запущены из сектора Газа, однако в последнее время увеличилось количество ракет, запускаемых с территории Ливана.

Речь идет только о тех ракетах, которые попали в воздушное пространство Израиля. Таким образом, не учитываются ракеты, не долетавшие до израильской территории. Также в это число не входят управляемые противотанковые ракеты, запускаемые с территории Ливана.

Ракетные обстрелы Израиля продолжились и в понедельник. Так, в частности, бойцы группировки "Хезболла" в течение дня запустили две ракеты в сторону горы Хермон. Обе взорвались на открытой местности и не нанесли урона.

Кроме того, израильские военные заявили, что в понедельник израильский дрон был сбит над Ливаном. Ливанские СМИ сообщали, что этот перехват провела группировка "Хезболла". Это пятый раз за время нынешнего конфликта, когда группировке удалось сбить беспилотник ЦАХАЛ.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.