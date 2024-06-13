Ирак и Иран обеспокоены, что Израиль может начать операцию в Ливане

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств Ирака и Ирана в четверг обсудили свидетельства того, что военные Израиля могут приступить к операции в Ливане, заявил после переговоров глава иракского МИД Фуад Хуссейн.

"Если, не приведи Господь, на южный Ливан произойдет нападение, это окажет влияние на весь регион", - приводит издание The National его слова с пресс-конференции в Багдаде.

В свою очередь исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери заявил, что после "неудачи в Газе" власти Израиля могут "совершить еще одну ошибку и расширить свою агрессию".

Накануне высокопоставленный член движения "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дин пообещал на похоронах убитого во вторник при ударе по Ливану командира Сами Абдуллы, что "Хезболла" усилит атаки на Израиль. "Пусть враг ждет нас на поле боя", - сказал он.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

В июне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном.