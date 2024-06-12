СМИ сообщили о примерно 90 выпущенных снарядах по Израилю с территории Ливана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Не менее 90 снарядов выпущено с территории Ливана по северу Израиля в среду утром, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных.

"На севере Израиля прозвучали сирены, затем были зафиксированы удары примерно 90 снарядами через границу со стороны Ливана. Некоторое количество снарядов удалось перехватить, другие разорвались в различных районах на севере Израиля, возникли пожары", - пишет издание.

В частности, сирены прозвучали в городах Цфат и Тверия, о пострадавших и разрушениях не сообщается.