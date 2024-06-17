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Советник Байдена посетит Израиль для обсуждения ситуации на границе с Ливаном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спецкоординатор президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амос Хохштейн в понедельник встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения ситуации с "Хезболлой", сообщает в понедельник The Times of Israel.

Хохштейн также проведет встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом и оппозиционными политиками Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

Хохштейн до этого уже посещал Израиль, чтобы обсуждать возможные варианты решения кризиса с "Хезболлой".

В миреНетаньяху заявил о готовности к масштабным военным операциям на границе с ЛиваномЧитать подробнее

Ранее в июне Нетаньяху заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном. Израильские СМИ отмечали, что такое заявление Нетаньяху сделал на фоне участившихся в последние дни обстрелов израильской территории из Ливана бойцами группировки "Хезболла".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

США Израиль Ливан
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