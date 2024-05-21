Канада ввела санкции против из-за военного сотрудничества РФ и КНДР

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Канадские власти приняли решение ввести санкции против двух физических лиц и шести структур в связи с военным сотрудничеством РФ и КНДР, говорится в заявлении МИД Канады.

"Сегодняшние санкции направлены против индивидов и структур, которые содействовали незаконной перевозке вооружений, в том числе баллистических ракет, из Северной Кореи в Россию", - утверждается в пресс-релизе.

Согласно документу, такие поставки идут вразрез с резолюциями СБ ООН, запрещающими всем членам ООН приобретать оружие и сопутствующие товары у Пхеньяна.

"Двое лиц, которые попали под санкции сегодня, являются высокопоставленными представителями российских предприятий, тесно связанных с военными РФ, и они вовлечены в транспортировку оружия из Северной Кореи в Россию. Шесть структур, оказавшихся под ограничениями, - это российские транспортные компании, которые владеют, управляют и/или эксплуатируют самолеты и грузовые суда, задействованные в поставках оружия из Северной Кореи в Россию", - отмечается в документе.

В МИД уточнили, что канадские санкции последовали за аналогичными шагами США, Великобритании, ЕС, Австралии и Южной Кореи.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против 3 тыс. физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине. Также Оттава с января 2022 года оказала Украине помощь более чем на $14 млрд в сфере экономики, обороны, удовлетворения гуманитарных потребностей, развития и иммиграции.