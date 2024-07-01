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РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады, сообщили в МИД РФ в понедельник.

"С российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ пояснили, что решение принято в связи с "очередными "волнами" антироссийских санкций", введенных Канадой.

В числе включенных в список невъездных - парламентарии, чиновники различного уровня, бизнесмены и менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа, добавили на Смоленской площади.

В марте сообщалось, что РФ закрыла въезд для 56 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы в отношении россиян.

МИД РФ Канада
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