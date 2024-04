США ввели санкции в отношении 12 белорусских компаний

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury) внесло в санкционный список 10 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вносит в список 12 юридических и 10 физических лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение вводится в ответ на результаты президентских выборов в Белоруссии 2020 года, а также на поддержку республикой действий России на Украине.

В числе организаций, в отношении которых вводятся санкции, ОАО "АГАТ-Системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ), госпредприятие, в частности, реализующее системы управления для вооруженных сил Белоруссии, и четыре предприятия в его структуре.

Также в список вошло ОАО "СтанкоГомель", "которое регулярно сотрудничает с различными отраслями промышленности Белорусии и России".