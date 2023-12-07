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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минторг США продлил санкции против авиакомпании "Белавиа"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США продлило на год санкции в отношении "Белавиа" за нарушения белорусской национальной авиакомпанией мер экспортного контроля.

Это решение опубликовано на сайте бюро. В карточке документа указано, что оно "вступает в силу немедленно и будет действовать в течение одного года".

Бюро напомнило, что Минторг в апреле 2022 года включил самолеты Boeing-737, принадлежащие "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS.

В июне того же года в BIS обвинили "Белавиа" в нарушении мер экспортного контроля. Следствием стало ужесточение санкций сроком на 180 дней, затем эта мера дважды продлевалась на такой же срок. В соответствии с этими ограничениями "Белавиа" лишена права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа".

В BIS констатируют, что белорусская авиакомпания по-прежнему не выполняет введенные в ее отношении ограничения, эксплуатируя суда, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США, на рейсах в Россию, Египет, Грузию, Катар, Турцию, ОАЭ.

BIS Белавиа США Минторг Белоруссия
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