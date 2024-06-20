В ЕС пока не могут договориться о дополнительных санкциях против Белоруссии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС не пришли к консенсусу по поводу санкций против Белоруссии, предусматривающих запрет поставок люксовых товаров, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на источники.

"Стороны пока спорят по поводу предложения о введении против Белоруссии мер, подобных принятым против России", - говорится в сообщении.

По словам источников, вопрос дополнительных санкций против Белоруссии будет обсуждаться на уровне постпредов до конца дня. Против таких ограничений выступают Германия и Франция, которые опасаются, что они отразятся на продажах французских и немецких товаров класса "люкс".

Ранее постпреды ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. В бельгийском председательстве в ЕС сообщили, что пакет предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.

Накануне портал EUobserver писал, что в новый санкционный пакет включат 20 физических и 22 юридических лица. В проект документа также включены ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа, экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.