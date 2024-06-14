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Лидеры G7 призвали ХАМАС принять выдвинутое США предложение

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран Большой Семерки призвали террористическую группировку ХАМАС согласиться на предложение президента США Джо Байденом, о режиме прекращении огня в секторе Газа, говорится итоговом заявлении саммита G7.

"Мы вновь призываем ХАМАС в полной мере и безоговорочно принять предложение о режиме прекращения огня", - заявили они.

Лидеры G7 призывают другие страны оказать воздействие на ХАМАС с тем, чтобы убедить группировку согласиться на эти договоренности.

Главы государств "группы семи" считают, что выдвинутое США предложение приведет к незамедлительному прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и значительному увеличения поступающей в анклав гуманитарной помощи, а также обеспечит "интересы Израиля в сфере безопасности" и безопасность палестинцев.

G7 Джо Байден Газа США ХАМАС Израиль
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