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В секторе Газа погибли восемь израильских военных

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Взрыв в городе Рафах в секторе Газа привел в субботу к гибели восьми израильских военнослужащих, сообщило издание Times of Israel.

Согласно первым данным, собранным израильским военным командованием, эти военнослужащие находились в БМП Namer, следовавшей в составе колонны бронетехники. Во время движения близ БМП прогремел взрыв, который привел к гибели людей.

Газета отмечает, что причина взрыва пока не определена. Предполагается, что могло сдетонировать установленное бойцами палестинских военизированных формирований взрывное устройство.

По данным Армии обороны Израиля, число погибших военнослужащих за время операции в Газе увеличилось до 307 человек.

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Хроника 07 октября 2023 года – 15 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Рафах сектор Газа
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