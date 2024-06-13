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Израиль и США отвергли требование ХАМАС о РФ, КНР и Турции как о гарантах прекращения огня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США и Израиль отвергли требование радикальной группировки ХАМАС о том, чтобы Россия, КНР и Турция выступили гарантами соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщили в четверг израильские СМИ.

Ранее на этой неделе ХАМАС внес поправки к переданному сторонам президентом США Джо Байденом поэтапному плану прекращения огня и обмена заложниками и пленными.

Первая фаза плана предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

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В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

Поправки, предложенные ХАМАС, пишет в четверг The Times of Israel, ссылаясь на информированных чиновников, предусматривают, чтобы уже в начале первой фазы Израиль объявил о полном прекращении огня и чтобы гарантами сделки выступили РФ, КНР и Турция.

Кроме того, радикальная группировка настаивает на предоставлении ей права самой отобрать 100 подлежащих освобождению палестинцев, отбывающих длительные сроки в израильских тюрьмах. Израиль настаивает на том, что не подлежат освобождению в рамках сделки палестинские заключенные, осужденные на сроки свыше 15 лет.

Офис премьер-министра Израиля не дал официального ответа на эти предложения, но пожелавший остаться неназванным израильский представитель заявил, что предложенные палестинской группировкой поправки "меняют все основные и наиболее значимые параметры" сделки, пишет газета.

Вместе с тем, израильские СМИ цитируют другого израильского чиновника, заявившего, что "переговоры продолжатся при посредничестве Катара и Египта и в координации с США, чтобы попытаться достичь договоренности".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль США РФ Турция КНР ХАМАС
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