Израильский министр раскритиковал решение по паузам в операции в Рафахе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр, курирующий израильскую нацбезопасность, Итамар Бен Гвир подверг критике решение командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вводить тактические паузы в боевые действия в районе Рафаха с целью обеспечить условия для доставки гумпомощи населению.

"К сожалению, эту инициативу не выносили на рассмотрение кабмина, и оно противоречит его решениям. Пора оставить позади прежние концепции в сфере безопасности и отказаться от безумного, оторванного от реальности подхода, который приносит нам лишь больше погибших", - приводит издание The Times of Israel его слова.

Он отметил, что лица, ответственные за подобные шаги, не должны занимать свои должности.

The Times of Israel отмечает, что решения о гуманитарных паузах относятся к компетенции военных, и никогда ранее не стояли на повестке дня заседания кабмина. В свою очередь придерживающийся крайне правых взглядов Бен Гвир против поставок гумпомощи в сектор Газа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что пауза в районе Рафаха будет действовать с 8:00 до 19:00 часов по местному времени (совпадает с московским) на ежедневной основе до дальнейшего уведомления. Ее цель - обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через близлежащий контролируемый Израилем контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". Отмечается, что израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными учреждениями по оказанию помощи.

Впоследствии в ЦАХАЛ разъяснили, что пауза не означает прекращения операции в Рафахе. "Прекращения огня на юге сектора Газа нет, боевые действия в Рафахе продолжаются", - цитирует портал Ynet слова представителя ЦАХАЛ.