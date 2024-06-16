Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

Экипаж сухогруза Verbena эвакуировали, Швеция и Иран обменялись заключенными, Италия обыграла Албанию на Евро-2024

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экипаж принадлежащего Украине и эксплуатируемого Польшей сухогруза Verbena, атакованного йеменскими хуситами, эвакуировали. По данным военных, на сигнал бедствия отреагировало судно Anna Meta, оно обнаружило моряков и оказало им помощь, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

- Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана. Швеция освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури, Иран - граждан Швеции Йохана Флодеруса и Саида Азизи.

- Два землетрясения произошли ночью на юге Сахалина. Подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили в населенных пунктах Анивского района, городах Анива и Невельск. По данным ГУ МЧС региона, никто не пострадал.

- Армия обороны Израиля объявила о введении тактической паузы в боевых действиях на юге сектора Газа для доставки гумпомощи. Она будет действовать с 8 до 19 часов по местному времени (совпадает с московским) каждый день до дальнейшего уведомления.

- Конференция по украинскому урегулированию была бы эффективнее при участии в ней России, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

- Футболисты сборной Италии со счетом 2:1 победили национальную команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Футболисты сборной Испании со счетом 3:0 взяли верх над Хорватией.