Поиск

В парламенте Белоруссии заявили, что рассматривают ядерное оружие как гарант безопасности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия рассматривает ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности, заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Николай Бузин.

"Что касается ядерных сил, в нашем распоряжении только тактическое ядерное орудие. Мы сегодня рассматриваем его исключительно как средство сдерживания. Как средство обеспечения собственной безопасности", - сказал представитель нижней палаты белорусского парламента в субботу в эфире гостелеканала СТВ.

"И его применение как компонента возможно только в том случае, если на нашу землю будет осуществлена агрессия. Это та составляющая, без которой применение ядерного оружия в нашей стране не допускается", - подчеркнул Бузин.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Военная операция на Украине

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Орбиту МКС подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию нового экипажа осенью

Орбиту МКС подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию нового экипажа осенью

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся 25 июня

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся 25 июня

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Что произошло за день: пятница, 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });