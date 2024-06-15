В парламенте Белоруссии заявили, что рассматривают ядерное оружие как гарант безопасности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия рассматривает ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности, заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Николай Бузин.

"Что касается ядерных сил, в нашем распоряжении только тактическое ядерное орудие. Мы сегодня рассматриваем его исключительно как средство сдерживания. Как средство обеспечения собственной безопасности", - сказал представитель нижней палаты белорусского парламента в субботу в эфире гостелеканала СТВ.

"И его применение как компонента возможно только в том случае, если на нашу землю будет осуществлена агрессия. Это та составляющая, без которой применение ядерного оружия в нашей стране не допускается", - подчеркнул Бузин.