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Минск готов применить ядерное оружие при угрозе своему суверенитету

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия может применить ядерное оружие при угрозе своему суверенитету, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будут созданы угрозы", - заявил начальник Генштаба в эфире телеканал ОНТ в воскресенье.

Ранее в белорусском парламенте подчеркивали, что страна рассматривает ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности.

12 июня вооруженные силы Белоруссии начали второй этап учений с нестратегическими ядерными силами.

В конце марта прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении в республике тактического ядерного оружия. В апреле 2023 года Лукашенко заявил, что в Белоруссии размещены несколько десятков российских ядерных боеприпасов.

Белоруссия
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