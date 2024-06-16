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В ХАМАС заявили, что его ответ на план Байдена не противоречит принципам инициативы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ответ движения ХАМАС на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа отвечает условиям данного плана, который в мае объявил президент США Джо Байден, заявил в воскресенье глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал, что позиция движения согласуется с базовыми принципами соглашения о перемирии, поддержанном ООН", - информирует телеканал Al Jazeera.

"Выступая в телевизионном обращении в честь Ид аль-Фитр, он также сказал, что ХАМАС готово принять соглашение, которое гарантирует на постоянной основе прекращение огня, полный вывод израильских сил из Газы, восстановление и обмен заложников на заключенных", - отмечает телеканал.

31 мая президент США Джо Байден огласил названное им израильским новое предложение по перемирию, состоящее из трех фаз. 11 июня посредники в лице Египта и Катар заявили о том, что получили ответ ХАМАС. Также стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

В свою очередь Байден в минувший четверг заявил, что группировка ХАМАС не дает согласия на соглашение с Израилем о прекращении огня, несмотря на то, что ранее сама предлагала прекратить боевые действия на похожих условиях. Он пояснил, что "пока не ясно, дойдет ли этот процесс урегулирования до реализации".

14 июня лидеры стран G7 потребовали от ХАМАС согласиться на предложение, выдвинутое Байденом, о режиме прекращении огня в Газе.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 16 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС США
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