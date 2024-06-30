Нетаньяху заявил, что ХАМАС мешает реализации предложений Байдена по заложникам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в Газе, однако движение ХАМАС не дает воплотить эту инициативу в жизнь, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня все знают истинную правду: ХАМАС - единственное препятствие на пути к освобождению наших заложников", - приводит The Times of Israel его слова с начала правительственного заседания.

Нетаньяху отметил, что лишь комбинация военного и политического давления, с упором на силовой аспект, заставит ХАМАС возвратить заложников. В то же время он заверил, что Израиль не прекратит операцию в секторе Газа, пока не добьется поставленных целей.

Позднее в воскресенье Нетаньяху отправится в штаб Южного военного округа Армии обороны Израиля, чтобы оценить оперативную обстановку в Газе.

The Times of Israel напоминает, что ранее появилась информация о том, как власти США меняют некоторые положения инициативы с целью добиться соглашения Израиля и ХАМАС. После этого офис израильского премьера обнародовал заявление о том, что Израиль привержен задаче реализовать положения плана от 31 мая.

Ранее в июне Нетаньяху в интервью Channel 14 говорил, что Израиль готов приостановить боевые действия в Газе ради частичной сделки в обмен на возвращение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, но война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожено.

До этого стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.