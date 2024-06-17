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Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая в понедельник начали антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза, говорится в сообщении министерства торговли КНР.

Китай является крупнейшим рынком для европейских производителей свинины, хотя в последние годы ее поставки в КНР сокращались из-за внутреннего перепроизводства и низких цен. В прошлом году Китай импортировал свинину на $1,83 млрд из ЕС, преимущественно из Испании, Дании и Нидерландов, сообщает агентство Bloomberg.

Решение Минторга КНР, вероятно, является ответом на расследования, проводимые европейскими регуляторами в отношении ряда китайских отраслей.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. В рамках проводимого расследования регулятор пришел к предварительному заключению, что участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования.

Китай ЕС Евросоюз
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