Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Китай заинтересовался импортом северных оленей из России. Этот вопрос обсуждался на 12-м заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Стороны договорились, что российская сторона до конца июня этого года направит китайским коллегам необходимую информацию для проведения оценки риска поставок этих животных, после чего китайская сторона оперативно предоставит обратную связь по данному вопросу", - сказал он.

12-е заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов проходило с 4 по 6 июня в городе Санья.

Оленеводство - один из видов традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера России.

По данным Росстата, на конец 2022 года в России насчитывалось 1,632 млн голов северных оленей против 1,57 млн голов в 2021 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе, за шесть лет Россия экспортировала порядка 100 голов оленей, в том числе 45 голов пятнистых оленей для племенного разведения. В 2020-2023 годах разовые партии мяса северных оленей поставлялись в Белоруссию и Казахстан.