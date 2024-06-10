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Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car AB начинает перенос производства электромобилей из Китая в Бельгию, поскольку Европейский союз планирует повысить импортные пошлины на выпущенные в КНР машины. Об этом пишет Times со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, это касается моделей EX30 и EX90. Также компания может перенести сборку некоторых моделей Volvo, которые поставляются в Великобританию.

На этой неделе Евросоюз должен объявить, будут ли подняты импортные пошлины на китайские электромобили с нынешнего уровня в 10%. Европейская комиссия официально начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта полностью электрических автомобилей (BEV) из Китая в октябре 2023 года. Расследование должно проводиться не дольше 13 месяцев, при этом пошлины, если потребуются, вводятся не позднее, чем через девять месяцев после его начала.

Представители Volvo опровергли сообщение Times, заявив, что "преждевременно рассуждать о последствиях того, к чему приведет это расследование, или о любых возможных мерах".

"Решение также производить EX30 в Генте отражает наше стремление выпускать автомобили там, где мы продаем их наибольшее количество", - говорится в сообщении компании, которое цитирует The Business Times. В компании отметили, что планы введения дополнительных мощностей в Бельгии были раскрыты ранее.

Котировки акций Volvo в ходе торгов в понедельник снижаются на 2,5%.

Китайская компания Geely является владельцем Volvo Cars с 2010 года.

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