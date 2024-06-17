ООН приветствует объявленную Израилем тактическую паузу в операции в Газе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В ООН одобрили введение Израилем тактической паузы в боевых действиях в секторе Газа для обеспечения поставок гуманитарной помощи в анклав, сообщил в понедельник Associated Press со ссылкой на представителя генсека Организации Антониу Гутерриша Фархана Хака.

"Как мы уже неоднократно заявляли, гуманитарным операциям в секторе Газа необходимо оказывать полное содействие, и все препятствия для их проведения нужно устранить", - заявил Хак.

Он также подчеркнул, что организация готова взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям анклава.

"Мы надеемся, это приведет к дальнейшим конкретным мерам со стороны Израиля по решению проблем, препятствующих эффективному гуманитарному реагированию на ситуацию в секторе Газа", - добавил представитель генсека ООН.

По его словам, Израиль должен обеспечить активизацию движения автоколонн с гуманитарной помощью, функционирование всех дорог в секторе Газа и регулярное поступление топлива в анклав.

Накануне в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что пауза в боевых дейсвиях в районе Рафаха будет действовать с 8:00 до 19:00 часов по местному времени (совпадает с московским) на ежедневной основе до дальнейшего уведомления. Цель паузы - обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через близлежащий контролируемый Израилем контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". По данным ЦАХАЛ, израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными учреждениями по оказанию помощи.

Как пояснили в израильской армии, пауза не означает прекращения операции в Рафахе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал приостановку боевых действий в Газе. По словам Нетаньяху, он не был проинформирован перед объявлением паузы.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.