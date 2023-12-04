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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Франция поставила Армении бронемашины "Бастион"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Франция поставит Армении 50 бронемашин "Бастион", из которых 24 уже прибыли в республику, а также изучит вопрос поставок артиллерийских систем CAESAR и ракетных комплексов MISTRAL 3, сообщает госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на доклад отдела по защите бюджета Сената Франции.

"Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин "Бастион" производства компании Arquus. Уже поставлено 24 бронемашины, еще 26 будут поставлены позже, сейчас они находятся на стадии производства. Армения недавно подписала также заказ на приобретение радаров GM 200 и ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов MISTRAL 3", - говорится в сообщении агентства.

В докладе отмечается, что Парижу следует оперативно реагировать на все запросы властей Армении, "особенно связанные с необходимостью пополнения артиллерийских средств", а также рекомендуется "как можно скорее изучить поставки артиллерийских систем CAESAR с учетом их эффективности".

В конце октября министры обороны Армении и Франции Сурен Папикян и Себастьян Лекорню на встрече в Париже наметили новые возможности развития сотрудничества, в том числе приобретение Ереваном оборонительных систем.

13 ноября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудил Францию за поставку "наступательной бронетехники "Бастион".

"Эти шаги Франции, которая позиционирует себя как сторонник международного права, мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном", - сказал он.

Азербайджан Армения Бастион Франция Arquus CAESAR
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