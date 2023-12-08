Эрдоган назвал провокацией отправку Францией бронетранспортеров Армении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокацией решение Франции отправить бронетранспортеры Армении и добавил, что Париж тем самым причиняет вред Еревану, передает Anadolu.

Он считает, что "в интересах Армении воспользоваться возможностью для установления мира и не угодить в ловушку вводящих ее в заблуждение стран". Нормализацию отношений с Азербайджаном он назвал лучшим вариантом для Армении.

Турецкий лидер выразил уверенность, что страны, которые сегодня вооружают Армению, в скором времени "оставят ее в одиночестве".