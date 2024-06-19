Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций завершились

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Пхеньяне завершились российско-корейские переговоры под председательством президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в составе делегаций.

Переговоры, которые проходили в государственной резиденции "Кымсусан", длились чуть более 1,5 часа.

После кратких вступительных заявлений двух лидеров встреча продолжилась в закрытом для прессы формате. Ожидается, что дальше Путин и Ким Чен Ын продолжат общение с глазу на глаз.

С российской стороны в них принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

С корейской стороны, помимо председателя КНДР, - премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

Следующим пунктом программы станет неформальная беседа двух лидеров тет-а-тет, к которой при необходимости будут подключаться те или иные члены делегаций. На этих переговорах, как ожидается, будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы.