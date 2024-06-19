Путин и Ким Чен Ын общались в формате "один на один" порядка двух часов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном "с глазу на глаз" продлились около двух часов

Главы государств вначале в течение полутора часов проводили переговоры в расширенном составе с участием делегаций, после чего Путин и Ким Чен Ын остались общаться тет-а-тет.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе этих переговоров обсуждаются наиболее важные и чувствительные вопросы, а при необходимости к ним подключаются те или иные члены делегаций.