Поиск

Путин и Ким Чен Ын общались в формате "один на один" порядка двух часов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном "с глазу на глаз" продлились около двух часов

Главы государств вначале в течение полутора часов проводили переговоры в расширенном составе с участием делегаций, после чего Путин и Ким Чен Ын остались общаться тет-а-тет.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе этих переговоров обсуждаются наиболее важные и чувствительные вопросы, а при необходимости к ним подключаются те или иные члены делегаций.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США

Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США

Lockheed Martin разработает для NASA метеоспутники следующего поколения

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций завершились

Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Путин сообщил о подготовке документа, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в резиденции "Кымсусан"

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в резиденции "Кымсусан"

Официальная церемония встречи Путина с Ким Чен Ыном началась в Пхеньяне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });