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Путин сообщил о подготовке документа, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", - сообщил президент, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Путин напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году - 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. "Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", - напомнил российский лидер.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын РФ
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