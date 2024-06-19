Поиск

Израиль и США обсуждают идею формирования под эгидой ООН спецсил для Газы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США, Израиль и ряд арабских стран обсуждают идею формирования под эгидой ООН специальных сил, которые будут развернуты в секторе Газа в случае вывода из анклава израильской армии, сообщили в среду израильские СМИ.

Предполагается, что эти силы будут сформированы арабскими странами и будут находиться в Газе ограниченное время.

В миреВ ЦАХАЛ считают возможным установить контроль над югом Газы за две неделиЧитать подробнее

По данным израильских СМИ, возможность создания таких сил обсуждалась на прошлой неделе в Бахрейне начальником генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, главой Центрального командования вооруженных сил США Майклом Куриллой, представителями вооруженных сил Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и принимающей страны.

На встрече начальник генштаба египетских вооруженных сил Усама Аскар выразил готовность принять участие в специальных силах на определенных условиях, сообщили СМИ со ссылкой на диписточники.

7 октября 2023 года правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию, провозгласив ее целью искоренение присутствия ХАМАС в анклаве.

При посредничестве Египта, Катара и США между Израилем и ХАМАС ведутся переговоры о прекращении огня, обмене заложниками и заключенными, но пока эти усилия не принесли результатов.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ООН США сектор Газа Бахрейн Катар ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В бюджете ЕС на 2025 г. предусмотрена помощь Украине на сумму более 15 млрд евро

Путин заявил о необходимости пересмотра режима санкций СБ ООН в отношении КНДР

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США

Nvidia впервые стала крупнейшей по капитализации компанией США

Lockheed Martin разработает для NASA метеоспутники следующего поколения

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций завершились

Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Путин сообщил о подготовке документа, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });