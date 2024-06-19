Израиль и США обсуждают идею формирования под эгидой ООН спецсил для Газы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США, Израиль и ряд арабских стран обсуждают идею формирования под эгидой ООН специальных сил, которые будут развернуты в секторе Газа в случае вывода из анклава израильской армии, сообщили в среду израильские СМИ.

Предполагается, что эти силы будут сформированы арабскими странами и будут находиться в Газе ограниченное время.

По данным израильских СМИ, возможность создания таких сил обсуждалась на прошлой неделе в Бахрейне начальником генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, главой Центрального командования вооруженных сил США Майклом Куриллой, представителями вооруженных сил Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и принимающей страны.

На встрече начальник генштаба египетских вооруженных сил Усама Аскар выразил готовность принять участие в специальных силах на определенных условиях, сообщили СМИ со ссылкой на диписточники.

7 октября 2023 года правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию, провозгласив ее целью искоренение присутствия ХАМАС в анклаве.

При посредничестве Египта, Катара и США между Израилем и ХАМАС ведутся переговоры о прекращении огня, обмене заложниками и заключенными, но пока эти усилия не принесли результатов.