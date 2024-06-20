Премьер Франции ожидает сокращения помощи Киеву при победе правых на выборах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в четверг заявил, что если ультраправая партия "Национальное объединение" придет к власти по итогам парламентских выборов, то это приведет к серьезным переменам как внутри страны, так и на международной арене.

Выступая в эфире телеканала BFM TV и презентуя предвыборную программу, Атталь указал, что, по его мнению, в случае победы крайне правых Францию ждет "Фрексит" (выход Франции из ЕС - по аналогии с "Брексит" - ИФ).

По его словам, при этом сценарии Францию ожидают"очень серьезные перемены". Среди них он, в частности, упомянул "прекращение значительной части помощи Украине".

Между тем накануне председатель "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода к власти будет предоставлять боеприпасы Украине, но не будет отправлять французских военных в зону конфликта.

"Моя позиция не изменилась. Она состоит в том, чтобы поддерживать Украину, предоставляя оборудование, боеприпасы, операционную логистическую поддержку и оборонное вооружение, чтобы Украина могла защищать себя", - сказал он.

"Однако, в отличие от президента, я выступаю против отправки французских военнослужащих на Украину", - отметил Барделла.

Кроме того, он исключил возможность поставки Киеву ракет дальнего действия.

При этом Барделла заявил, что не будет требовать отказа Франции от действующих международных обязательств.

9 июня партия президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" проиграла "Национальному объединению" на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.