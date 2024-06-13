Макрон заявил, что Париж продолжит поддержку Киева, несмотря на роспуск парламента

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что поддержка Киева со стороны Парижа останется неизменной, несмотря на решение распустить Национальное собрание.

"Наш подход не изменится", - сказал Макрон, говоря об Украине и ситуации с роспуском французского парламента.

По словам Макрона, его коллеги по G7 сочли решение распустить Национальное собрание и назначить досрочные парламентские выборы "отважным". Он также добавил, что не считает, что его позиции на международной арене стали слабее на фоне внутриполитических проблем.

"Я принял самое демократичное из всех возможных решений", - подчеркнул он.

9 июня партия Макрона "Возрождение" проиграла ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы 30 июня и 7 июля.