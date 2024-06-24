Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

ЕС выделит в июле на военную помощь Украине 1,4 млрд евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Украины и скоро выделят Киеву 1,4 млрд евро.

"Сегодня министры утвердили юридические рамки для использования чрезвычайных доходов с иммобилизованных активов России, которые будут перечислены в Европейский фонд мира", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, 1,4 млрд евро смогут быть направлены Украине в следующем месяце и еще миллиард будет передан в дальнейшем до конца года для обеспечения средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской военной промышленности.

Боррель пояснил, что таким образом министры смогли обойти "структурные трудности", продолжавшиеся полтора года.

Он также выразил надежду, что в самом скором времени удастся подписать соглашение Евросоюза с Украиной о гарантиях безопасности.

"Мы надеемся очень быстро закончить работу над обязательствами в области безопасности, которые мы предусматриваем подписать уже в этом месяце, может быть, "на полях" предстоящего Европейского совета", - сказал Боррель.

Эти обязательства станут "ясным посланием России относительно нашей воли продолжать поддерживать Украину", добавил глава дипломатии ЕС.

Жозеп Боррель ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

ЕС запретил перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });