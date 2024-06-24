ЕС выделит в июле на военную помощь Украине 1,4 млрд евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Украины и скоро выделят Киеву 1,4 млрд евро.

"Сегодня министры утвердили юридические рамки для использования чрезвычайных доходов с иммобилизованных активов России, которые будут перечислены в Европейский фонд мира", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, 1,4 млрд евро смогут быть направлены Украине в следующем месяце и еще миллиард будет передан в дальнейшем до конца года для обеспечения средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской военной промышленности.

Боррель пояснил, что таким образом министры смогли обойти "структурные трудности", продолжавшиеся полтора года.

Он также выразил надежду, что в самом скором времени удастся подписать соглашение Евросоюза с Украиной о гарантиях безопасности.

"Мы надеемся очень быстро закончить работу над обязательствами в области безопасности, которые мы предусматриваем подписать уже в этом месяце, может быть, "на полях" предстоящего Европейского совета", - сказал Боррель.

Эти обязательства станут "ясным посланием России относительно нашей воли продолжать поддерживать Украину", добавил глава дипломатии ЕС.