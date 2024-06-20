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Премьер Грузии заявил о желании перезагрузить и улучшить отношения с ЕС и США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости перезагрузить отношения с Евросоюзом и США и улучшить их по всем направлениям.

"Важно, чтобы партнеры предприняли необходимые шаги, мы готовы к консультациям по всем темам. Я уверен, что с улучшением региональной и глобальной ситуации улучшатся отношения Грузии с Евросоюзом и США", - сказал Кобахидзе в четверг.

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При этом он заявил, что ожидает со стороны стран-партнеров прагматичных шагов.

Отвечая на вопрос о предстоящем саммите НАТО, Кобахидзе заявил, что не ожидает существенных изменений в отношении Грузии.

"Лидеры стран НАТО делают публичные заявления, что на этом этапе расширение альянса не является вопросом, который можно активно обсуждать, поэтому мы не ожидаем каких-то существенных изменений от саммита НАТО", - сказал Кобахидзе, отметив, что Грузия готова к тесному сотрудничеству с НАТО и будет продолжать работать в этом направлении.

Грузия Ираклий Кобахидзе ЕС США
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