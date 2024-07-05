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В Минобороны Грузии сожалеют о решении Пентагона отложить совместные учения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Грузинское Министерство обороны выразило сожаление в связи с решением Пентагона перенести на неопределенный срок многонациональные учения "Достойный партнер 2024", которые ежегодно проводятся на территории Грузии.

"Мы сожалеем о заявлении Министерства обороны США о переносе на неопределенный срок многонациональных учений "Достойный партнер 2024"", - говорится в заявлении Минобороны Грузии.

В ведомстве считают, что международные учения, в том числе "Достойный партнер 2024", выгодны как Грузии, так и Соединенным Штатам Америки и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению оперативной совместимости.

Несмотря на перенос учений, форматы сотрудничества с США продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям Agile Spirit ("Проворный дух") 2025, добавили в министерстве.

Ранее 5 июля Пентагон сообщил, что откладывает на неопределенный срок проведение учений "Достойный партнер" в Грузии, первоначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года. Ведомство связало это со "всесторонним пересмотром отношений между США и Грузией", который Вашингтон начал 30 мая.

Agile Spirit Минобороны Пентагон США Грузия
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